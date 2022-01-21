РИАМО - 21 янв. Благодаря строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье создали 32 тыс. рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Мы видим, как она (ЦКАД - ред.) влияет на экономику Подмосковья. У нас есть 87 объектов, в рамках которых создано более 32 тыс. рабочих мест, которые уже приносят 6 млрд рублей в консолидированный бюджет нашего региона», — сказал Духин на пленарной дискуссии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

По его словам, ЦКАД является ярким примером работы государственно-частного партнерства. Территории, через которые провели новую скоростную трассу, получили мощный импульс к развитию.

Планируется, что вблизи ЦКАД построят еще 13 точек роста, которые позволят создать дополнительные 19 тыс. рабочих мест. В частности, примерами подобных объектов являются логистические и индустриальные парки.

«В 10-километровом поясе от ЦКАД расположены 19 индустриальных парков. Общая их площадь — 2,5 тыс. га. Заполняемость <…> достигает 75% и продолжает расти. Все они построены в чистом поле на новых земельных участках», — добавил Духин.

Зампред подчеркнул, что одна из ключевых экономических проблем Подмосковья — неравномерность муниципалитетов по инфраструктуре, так как инвесторы и застройщики предпочитают вкладываться в территории рядом с МКАД. Появление ЦКАД позволяет выровнять эту проблему.

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