РИАМО - 21 янв. С 2015 года в ходе реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Подмосковье инвестировали свыше 320 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«У нас всего 42 проекта в формате государственно-частного партнерства с 2015 года. Всего 323 млрд рублей инвестиций. И несколько десятков проектов каждый год в проработке, ГПЧ будет расти и будет продолжать развиваться», — сказал Духин на пленарной дискуссии V форума Центрального федерального округа по ГЧП.

Он добавил, что одним из наиболее наглядных примеров работы механизмов государственно-частного партнерства в регионе является транспортная инфраструктура.

«На каждый потраченный рубль на горизонте 15 лет в экономику может добавится 4-5 рублей инвестиций, если мы говорим о создании межрегиональных дорог», — отметил Духин.