РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В городском округе Мытищи наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил главный врач Мытищинский городской клинической больницы Андрей Третьяков.

Он отметил, что сейчас ситуация не очень благополучно складывается для городского округа, Московской области и в целом для России.

«Мы отмечаем очень значительный рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, штаммом «омикрон». Это касается и жителей нашего округа. В данный момент самое большое количество вызовов было у нас в понедельник. Оно приближалось практически вплотную к 4 тысячам», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что в предыдущие волны количество вызовов не переходило за черту 2,4 тыс. в сутки. Людей болеет много, нагрузка на медперсонал колоссальная.

«Если в первую и вторую волны это заболевание протекало крайне тяжело, заканчивалось пневмониями, то в данной ситуации заболевание протекает достаточно легко, 3-4 дня, у некоторых больше. Зачастую не переходит в воспаление легких и переносится на дому. Но при этом новый штамм очень заразен», - уточнил Третьяков.

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