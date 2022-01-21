РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Каток в парке Талалихина Подольска в пятницу начнет работу со 2-го сеанса из-за проведения технических работ, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу катание будет проходить с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00. Стоимость билетов: дети до 3 лет — бесплатно; с 3 до 12 лет — 100 рублей; с 12 лет — 200 рублей. Проката коньков нет.

При посещении раздевалки катка необходимо использовать средства индивидуальной защиты — гигиенические маски, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м.