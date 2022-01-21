РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В Домодедове полиция задержала подозреваемого в краже иномарки с неохраняемой парковки возле дома на улице Курыжова. Сумма материального ущерба составила 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по муниципалитету.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД по подозрению в совершении преступления установили и задержали ранее судимого 39-летнего уроженца Новосибирской области. Злоумышленник, находясь у заявителя в гостях, похитил из кармана его куртки кошелек, в котором находились свидетельство транспортного средства и ключ зажигания.

Автомобиль возвращен владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Домодедовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.