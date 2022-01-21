РИАМО - 21 янв. Экспертный совет «Единой России» поддержал законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования. Идею ввести единые требования, в том числе и к использованию цифровых платформ, одобрил Центризбирком, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Ряд «комментаторов», не разобравшись в этих самых единых правилах ДЭГ, начали трактовать решение «Единой России» как невозможность проведения электронного голосования на московской платформе. Отмечу, что сегодня для проведения электронного голосования в столице применяются две платформы – федеральная и московская (система ДЭГ Москвы имеет сертификацию)», – сказал Шапошников.

Он отметил, что в проекте закона идет речь о единых правилах голосования, которые предусматривают федеральную и московскую платформы.

«Согласно документу, дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней и на референдумах РФ предлагается проходить с использованием ГАС «Выборы». Проект закона уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию», – добавил он.

По его словам, столичные парламентарии готовы оперативно синхронизировать с городским законодательством решения, принимаемые на федеральном уровне.

«Главное, чтобы электронное голосование на предстоящих выборах было востребовано москвичами и организовано максимально прозрачно. Отмечу, что все ранее проведенные в столице эксперименты по организации ДЭГ были успешными, значительно повысили явку и легитимность самих выборов», – заключил глава столичного парламента.

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