РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Детскую игровую программу проведут в парке Талалихина Подольска в предстоящие выходные дни, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Детская игровая программа будет проходить по субботам и воскресеньям на танцевальной веранде парка. Принять участие смогут все желающие бесплатно.

Начнется мероприятие в 12:00 и будет проходить до 13:00. Ближайшая программа запланирована на 22 и 23 января.