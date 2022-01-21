РИАМО - 21 янв. ДТП с участием машины каршеринга и грузовика «КамАз» произошло в тоннеле на Ленинградском проспекте в Москве, погиб водитель легкового авто, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на участке дороги, ведущей в сторону центра города.

Водитель, который управлял автомобилем каршеринга, не успел перестроиться и столкнулся с «КамАзом» коммунальной службы, убиравшим проезжую часть.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение в тоннеле не затруднено. Общая загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных.

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