РИАМО - 21 янв. В столичном природном заказнике «Жулебинский» специалисты Мосприроды обнаружили горихвостку-чернушку, которую еще называют «пернатым Прометеем». Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Эта маленькая птица, сравнимая размерами с воробьем, выделяется крайне оригинальной окраской. Большая часть тела у нее темная, а хвост окрашен в ржавчато-оранжевый, практически огненный цвет.

В Красную книгу Москвы занесен более распространенный сородич горихвостки-чернушки – горихвостка обыкновенная. Горихвостки являются подвижными и шумными птицами. Они постоянно перелетают с места на место.

Горихвостка очень полезная: ее основной корм – насекомые и другие беспозвоночные, поэтому она поедает вредителей садов.

Данная птицаможет зависать в воздухе, подобно колибри, а днем горихвостка любит принимать солнечные ванны, усевшись где-нибудь на открытом месте.