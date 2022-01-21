РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Региональный оператор Подольска по обращению с ТКО «МСК-НТ» собрал и отправил на переработку более 300 кг пластиковых крышек в рамках благотворительной акции «Добрые крышечки», сообщили в пресс-службе предприятия.

Ценный пластик был собран волонтерами Чехова, Серпухова и Подольска. Все средства от переработки вторсырья пойдут на покупку инвалидных колясок детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья.

Самыми активными в этот раз оказались ученики Дашковской школы Серпухова. Они передали работникам компании более 950 л ценного сырья. 650 л пластика собрали в офисах компании в Чехове, Серпухове и Подольске, гипермаркете «Леруа Мерлен» в Климовске и чеховских пунктах приема «добрых крышечек». Более 500 л ценного пластика передали региональному оператору юные волонтеры подольских гимназии №7 и детского сада №16 «Колокольчик».

Компания регионального оператора ООО «МСК-НТ» в Московской области уже 3 года является официальным партнером акции «Добрые крышечки». За это время собрано и отправлено на благотворительность более 3,5 тыс. кг пластика. Акция помогает детям с особенностями развития. В то же время, собирая крышечки, участники проекта одновременно приобщаются к раздельному сбору отходов и вносят посильный вклад в дело защиты окружающей среды.

Для поддержки доброго начинания на территории Чеховского кластера «МСК-НТ» открыл 19 точек сбора «добрых крышечек» и организует вывоз собранного вторсырья на переработку. Адреса открытых пунктов сбора размещены на официальном сайте регоператора: http://mskobl.msk-nt.ru/sobiraem-dobrye-kryshechki/.