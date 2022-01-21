РИАМО - 21 янв. Главный клинический фармаколог столичного Депздрава Марина Журавлева порекомендовала остаться дома и начать лечиться самостоятельно при проявлении таких симптомов заболевания, как повышение температуры, насморк и боль в горле, сообщает АГН «Москва».

«В большинстве случаев ОРВИ, как и при симптоматике штамма «омикрон», может протекать более легко и при таком течении заболевание не требует госпитализации, а часто также и какого-то специфического лечения», - сказала Журавлева.

Если температура тела поднялась выше 38-38,5 градуса, необходимо принять жаропонижающее на основе парацетамола. Если мучает насморк, рекомендуется использовать сосудосуживающие лекарства. Облегчить боль в горле помогут обильное питье и лекарства, снижающие першение.

Специалист добавила, что в схему лечения можно добавить также противовирусные препараты с действующими веществами риамиловир и умифеновир, а также капли и спреи интерферона-альфы.

Ранее главный отоларинголог Москвы Андрей Крюков призвал не использовать антибиотики при борьбе с «омикроном» или ОРВИ. Решение об их назначении может принимать только специалист.

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