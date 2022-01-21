РИАМО - 21 янв. Строительство здания Международного центра самбо и центра бокса, которое расположено в олимпийском спорткомплексе «Лужники», закончено уже на 74%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На территории «Лужников» продолжается возведение здания центров самбо и бокса – уникального комплекса для любителей единоборств, рассчитанного на проведение как тренировок, так и соревнований международного уровня. На сегодняшний день строительство завершено на 74%», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил глава Стройкомплекса, уже полностью готов конструктив здания и кровля. Сейчас к завершению идут фасадные работы, а также устройство систем внутреннего водоотведения и водоснабжения, вентиляции и электроснабжения.

«Кроме того, продолжается устройство других инженерных систем, также в продвинутой степени готовности находятся внутренние отделочные работы», – добавил вице-мэр.

Центры самбо и бокса разместятся симметрично друг другу. Они будут объединены общим фасадом, но при этом функционировать смогут независимо друг от друга. Потоки посетителей там не будут пересекаться.

Главная «фишка» объекта – зеркальный потолок и витражное фасадное остекление. Они сконструированы так, чтобы за происходящим внутри здания можно было наблюдать с улицы.

Строительство объекта стартовало весной 2020 года. Площадь семиэтажного здания с подземным паркингом составит порядка 45 тыс. кв. метров. При подготовке к строительству специалисты изучили опыт сооружения подобных зданий во Франции, Болгарии, Японии и в других странах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что дворец единоборств станет действительно уникальным объектом мирового уровня. Спорткомплекс будет соответствовать всем требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и позволит проводить масштабные международные соревнования.