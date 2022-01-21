РИАМО - 21 янв. Более 800 человек приняли участие в крещенских купаниях у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» 19 января, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Всего же в храм приехали 900 жителей и гостей Подмосковья.

Рядом с храмом в форме креста организовали 14 купелей, возле них обустроили теплые раздевалки. Всю праздничную ночь около купелей дежурили врачи и спасатели.

Парковка у храма работала без ограничений. Кроме того, для участников крещенских купаний организовали дополнительные рейсы общественного транспорта.

Всего в Подмосковье в крещенских купаниях на более чем 200 площадках приняли участие 108 тыс. человек.