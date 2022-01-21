РИАМО - 21 янв. Умер поэт Анатолий Найман, ему было 85 лет, сообщила на своей странице в Facebook критик Анна Наринская.

Она уточнила, что смерть наступила в ночь на пятницу. О месте и дате прощания она пообещала написать позже.

Ранее СМИ писали, что Найман попал в больницу на этой неделе с инсультом.

Он родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде в еврейской семье. Стихи писал с 1954 года. Был знаком с Анной Ахматовой и является ее соавтором по переводам Леопарди. Был хорошо известен в самиздате (сборники стихов «Сентиментальный марш», поэмы «Стихи по частному поводу», «Сентябрьская поэма»). Жил и работал в Москве.

Найман — автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии («Роман о Лисе», трубадуры, труверы).

В 1970 году написал стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик» (ТО «Экран», реж. Александр Орлов), которые исполнила Алла Пугачева.