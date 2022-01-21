РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу оценил работу управляющих компаний по очистке кровель от наледи, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ружицкий посетил дом на ул. Юбилейной и проконтролировал ход уборки.

«У нас сформированы изначально порядка 43 бригад. У нас 10 вышек, порядка 150 человек рабочих, которые постоянно обслуживают крыши, сбивают сосульки. <...> У нас сегодня управляющие компании добросовестные, работают неплохо», — сказал глава горокруга.

По его словам, на территории Люберец 752 скатные крыши.