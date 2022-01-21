РИАМО - 21 янв. Жилой квартал JAZZ введен в эксплуатацию в районе Марьина Роща на северо-востоке столицы. В одном из корпусов находится детсад с уличной инфраструктурой, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В районе Марьина Роща введен в эксплуатацию жилой квартал JAZZ, в составе которого построены 6 жилых и 1 офисный корпус общей площадью более 95,5 тыс. кв. метров», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В одном из корпусов ЖК расположен детский сад с уличной инфраструктурой. Там есть развивающая детская площадка, выполненная с использованием натуральной древесины. Она представляет собой маршрут со звуковыми, сенсорными и оптическими эффектами, пояснил заммэра.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, проект реализован девелопером Sminex на ул. Сущевский Вал, д. 49. В домах расположены 351 квартира и 134 апартамента, а в трехуровневом паркинге предусмотрено 442 машино-места.

«Оригинальные фасады корпусов объединены общим стилем европейской архитектуры timeless. Они выполнены с использованием натуральных материалов», – отметила Пятова, добавив, что в составе квартала также спроектирован двор-парк – закрытая территория с зелеными оазисами для тихого отдыха.

На территории предусмотрены беседки, навесы и активные зоны для занятия спортом. Концепция ландшафтного дизайна предполагает свыше 50 видов деревьев, кустарников, цветов и дикого разнотравья: это более 2 тыс. единиц растений. Озеленение продолжат с наступлением благоприятных погодных условий, заключила Пятова.