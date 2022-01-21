РИАМО - 21 янв. С 20 января в Музее Победы началась новая интерактивная программа для школьников «Битва за Москву. Первая победа!», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музей Победы — наш постоянный партнер в деле патриотического воспитания молодежи. Совместно мы уже реализовали целый ряд значимых проектов и инициатив в области музейной педагогики. Новая экскурсионная программа «Битва за Москву. Первая победа!» приурочена к одной из важных памятных дат отечественной истории — 80-летию обороны столицы», — сказал директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он добавил, что среди трехмерных декораций, воспроизводящих Москву до войны и во время нее, ребята будут записываться в народное ополчение, изучать подлинные документы и карты боевых действий, помогать при маскировке важных городских объектов, маршировать по Красной площади вместе с участниками легендарного парада, спасаться в бомбоубежищах и спасать других от снарядов.

Интерактивная экскурсия занимает площадку более 1,2 тыс. кв. м и состоит из 9 тематических разделов. Для школьников под руководством экскурсоводов в каждом зале подготовлены интерактивные задания. Например, им нужно будет собирать информацию, изучать карты, составлять психологические портреты командиров, участвовать в строительстве укреплений, читать стихи поэтов-фронтовиков и многое другое.

Всего посетители увидят более 1,7 тысячи экспонатов, свыше 3,5 тысячи фотографий и тысячи отсканированных документов и справочных материалов.

Ежедневно в экскурсии музея смогут поучаствовать до 400 школьников в составе организованных групп. Специалисты центра «Патриот.Спорт» будут каждый месяц составлять график посещения совместно с представителями образовательных организаций разных районов города.​