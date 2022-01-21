РИАМО - 21 янв. Следователи выясняют обстоятельства ЧП в Подольске, где мужчина выстрелил в голову своей сожительнице. По предварительным данным, это произошло случайно, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

ЧП произошло в пятницу. Травмы шеи получила 28-летняя женщина. Она находится в больнице. По данному факту назначена доследственная проверка.

По предварительным данным, сожитель женщины во время чистки травматического пистолета случайно произвел из него выстрел.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, раненная является сотрудницей УМВД России по городскому округу Подольск.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.