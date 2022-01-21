РИАМО - 21 янв. В прошлом году к электросетям были подключены свыше 350 значимых объектов. Работы по подключению ведутся на постоянной основе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

«В 2021 году подключили более 350 новых объектов, в том числе школы, вузы, спортивные и культурные центры, больницы, поликлиники, жилые дома и новостройки по программе реновации», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, электричество появилось у 82 объектов транспортной инфраструктуры. В это число вошли электродепо «Сокол», ТПУ «Черкизово», 10 станций Большой кольцевой линии метро, и 50 медицинских организаций.

Также электричесвто появилось в 18 учреждениях культуры, 28 образовательных учреждений и 17 спортивных объектов.

«Современное освещение получили 13 общественных пространств, включая парк аттракционов в природно-историческом парке «Москворецкий» и пешеходную зону от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной. В результате проведенных работ эти зоны отдыха стали еще более комфортными и безопасными», - добавил Бирюков

Все работы прошли с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки.