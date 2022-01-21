РИАМО - 21 янв. Пассажир авиарейса Москва — Новокузнецк ударил бортпроводника, который попросил мужчину надеть маску во время полета, дебошир задержан, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по СФО.

По данным ведомства, во время полета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требования экипажа надеть защитную маску. Также грубо оскорблял бортпроводников и не реагировал на просьбы успокоится.

По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта мужчина ударил его по лицу. В аэропорту Новокузнецка хулигана задержали полицейские. Экспертиза показала, что он был сильно пьян.

В отношении дебошира составили протоколы о хулиганстве и нарушении правил при ЧС. Проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании продолжается.