РИАМО - 21 янв. Пассажир авиарейса Москва — Новокузнецк ударил бортпроводника, который попросил мужчину надеть маску во время полета, дебошир задержан, сообщается на сайте управления на транспорте МВД РФ по СФО.
По данным ведомства, во время полета 37-летний мужчина неоднократно отказывался выполнять требования экипажа надеть защитную маску. Также грубо оскорблял бортпроводников и не реагировал на просьбы успокоится.
По заявлению одного из бортпроводников, во время конфликта мужчина ударил его по лицу. В аэропорту Новокузнецка хулигана задержали полицейские. Экспертиза показала, что он был сильно пьян.
В отношении дебошира составили протоколы о хулиганстве и нарушении правил при ЧС. Проверка по заявлению о причинении телесных повреждений работнику авиакомпании продолжается.
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