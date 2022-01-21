РИАМО - 21 янв. Оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн рублей, превысив на 62,7% результат 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал – почти 1,5 трлн рублей. В октябре и ноябре, несмотря на 11 нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 млрд рублей - всего на 7% ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 млрд рублей, на 25% превысив уровень ноября», - пояснил заместитель мэра.

Обороты пострадавших отраслей обгоняют также допандемийный уровень: так, во втором полугодии 2021 года они были на 43% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.​

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