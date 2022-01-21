РИАМО - 21 янв. У станции столичного метро «Беломорская» появилась новая перехватывающая парковка, на ней насчитывается 88 парковочных мест, из которых 9 — для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Оставить машину бесплатно там можно с 05:30 до 02:00 при условии, если автомобилисты пересядут на общественный транспорт и совершат не менее 2-х поездок на метро, МЦК и МЦД, первая из которых — от станции «Беломорская».

Если не выполнить это условие, то тариф будет следующим: с 06:00 до 22:00 — 50 рублей в час, с 22:00 до 06:00 — 50 рублей в час в течение первых 2 часов, далее — бесплатно (при непрерывной парковке).

На 20 парковочных местах есть возможность покупки абонемента на месяц (2,5 тыс. рублей).