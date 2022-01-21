РИАМО - 21 янв. При выборе вина при покупке нужно изучить его состав: в идеале в напитке должен присутствовать только виноград. У некоторых вин, например, десертных в составе может быть сахар, но ароматизаторов и добавок у вина быть не должно, сообщил в интервью РИАМО итальянский сомелье и шеф-повар Давидэ Димитри.

Он уточнил, что иногда в составе вина могут быть специи или вермут. Сомелье также рассказал, на что еще нужно обратить внимание при выборе напитка.

«Обязательно надо изучить этикетку и проверить, есть ли на ней все знаки качества. Градус вина должен быть четким, а не колебаться в каких-то пределах, например, 11,5-12 градусов — это касается всех вин, кроме игристых», — сказал Димитри.

Страна производства должна быть одной, например, Франция, ЮАР, Италия. Таких надписей, как «виноград ЕС», быть не должно.

По словам сомелье, среднее неплохое вино к обеду можно купить в супермаркете за 350-400 рублей. Вина с более яркими ароматами и длительной выдержкой стоит покупать в специализированных магазинах, чтобы не приобрести подделку. Цены на такие вина начинаются от 1,3 тыс. – 1,5 тыс. рублей.

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