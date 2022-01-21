РИАМО - 21 янв. На сайте «Активный гражданин» прошло голосование по усовершенствованию сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для нас крайне важно получать обратную связь от пользователей, чтобы сервис аренды городских пространств «Вместе с культурой» становился еще удобнее для горожан. Сейчас специалисты сервиса работают над тем, чтобы сделать площадки более информативными», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города.

Так, у арендаторов уже есть возможность оценивать каждую площадку и оставлять обратную связь. После мероприятия пользователям присылают анкету, где они могут поделиться своими впечатлениями.

«Вместе с культурой» является сервисом аренды городских пространств на портале mos.ru. С его помощью жители столицы могут забронировать помещение для культурных событий. Например, для семинаров, лекций, мастер-классов и концертов. На данный момент в сервисе уже доступно более 580 помещений культурных учреждений: в библиотеках, музеях, культурных центрах и других.

За время работы сервиса было оформлено более 1200 заявок, около 90% из них от физических лиц, а остальные - от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.​