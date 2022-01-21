РИАМО - 21 янв. Пользователями виртуальной транспортной карты «Тройка» менее чем за месяц стали около 3 тыс. человек, которые совершили порядка 150 тыс. поездок. Данный сервис пользуется популярностью, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Мы продолжаем развивать и совершенствовать нашу билетную систему. <...> Виртуальная «Тройка» — сервис, который ждали пассажиры: совершено уже свыше 147 тыс. поездок. И это менее чем за месяц», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Он отметил, что в метрополитене по банковской карте в 2016 году проходили порядка 1 тыс. раз каждый день. При этом в конце 2021 года данный показатель достиг уже почти 900 тыс. проходов в день.

Виртуальную «Тройку» на текущий момент используют 2,8 тыс. пассажиров, их число будет расти. В частности, этому поспособствует расширения зоны приема карты.



«Постепенно все турникеты метро оборудуют на прием банковских карт и виртуальной «Тройки», которая очень удобна в период пандемии благодаря удаленному пополнению», — пояснил Ликсутов.

Виртуальная «Тройка» начала работать в общественном транспорте столицы 16 декабря минувшего года. Сервис поддерживают смартфоны с ОС Android и модулем NFC. Данная карта работает на валидаторах и турникетах, которые принимают банковские карты. Ей можно оплатить проезд в подземке, на МЦД и МЦК, а также наземном городском транспорте.

По виртуальной «Тройке» доступны абонементы ТАТ на 30, 90 и 365 дней, а также билет «Единый» на 30, 90 и 365 дней. В ближайшем будущем планируется добавить тариф «Кошелек».