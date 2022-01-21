РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Водитель грузовика с поднятым кузовом снес часть надземного пешеходного перехода на Горьковском шоссе в подмосковной Балашихе, ремонтные работы планируют завершить в пятницу днем, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел 20 января в 21:50 на 29 км Горьковского шоссе в Балашихе. По предварительным данным, у водителя поднялся кузов грузовика, в результате чего он на полном ходу врезался в надземный пешеходный переход. От удара часть моста оторвалась от опоры и произошло частичное обрушение моста», - отметили в правоохранительных органах.

В настоящее время проводятся ремонтные работы, которые планируют завершить в пятницу днем. Для пешеходов мост закрыт.

Информации о пострадавших нет.