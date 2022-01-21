РИАМО - 21 янв. В Подмосковье полковник полиции выстрелил в голову своей жене, которая является лейтенантом полиции, сообщает РЕН ТВ.

Где именно это произошло, пока неизвестно. Выстрел был совершен из травматического пистолета. Женщина отправлена в больницу с тяжелой травмой головы.

Известно, что речь идет о начальнике отдела УИСК ГУОООП МВД России Алексее Кулдошине. Супруга полицейского работает в том же управлении охраны общественного порядка.

Что послужило причиной такого поступка – пока неизвестно.