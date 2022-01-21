Бокал вина часто сопровождает обед или ужин в Европе, и такая традиция постепенно приживается у россиян. Чтобы правильно подобрать напиток к блюду, нужна помощь профессионала. Обозреватель РИАМО пообщалась с итальянским сомелье и шеф-поваром Давиде Димитри, живущим в России, и выяснила, какие вина предпочитают в нашей стране и на что стоит обратить внимание при покупке напитка.
«Сомелье «проливает свет» на вино»
— Давидэ, расскажите, зачем нужны сомелье?
— Для определения качества блюд нужны профессиональные повара, а для понимания качества вин — сомелье. Мы являемся квалифицированными экспертами по вину, способны понять напиток, разнообразность его сочетаний.
Сомелье — это тот, кто «проливает свет» на вино, помогает правильно его выбирать, употреблять и понимать.
— Как вы пришли в профессию? Где обучались, чтобы стать сомелье?
— Я родился и вырос в Италии. Там употребление вина — одна из наиболее важных традиций. Поэтому любовь к этому продукту у меня с юношества, а его разнообразие меня всегда интриговало.
Сначала я просто начал ездить по винодельням и дегустировать напитки, а потом пошел учиться в Итальянскую ассоциацию сомелье (Associazione Italiana Sommelier, AIS), где получил диплом.
— Сложно ли стать хорошим сомелье? Какими качествами должен обладать профессионал?
— Здесь нет ничего сложного. Теорию достаточно понять и выучить. Что же касается практики, то здесь нужно быть, как у нас говорят, naso (с итальянского «нос» — прим. ред.).
Также важно хорошее зрение, чтобы различать оттенки вин, ведь первый этап в анализе напитка — его зрительная оценка. Способность тонко чувствовать вкус вина не менее важна. Ну и, конечно, здесь никуда без страсти к любимому делу, ведь без нее все становится каким-то скучным и однообразным, а вина превращаются в просто красные и белые.
— Что может дать человеку, далекому от индустрии, дегустация вин? Сможет ли он уловить все эти нотки, о которых обычно рассказывают сомелье?
— Конечно, он сможет! Ведь именно для этого на дегустации и присутствует сомелье, который подробно объясняет и показывает, как правильно пробовать напиток, улавливать и распознавать ароматы.
На дегустации стоит расслабиться и включить воображение. Это поможет представить те или иные запахи, например, аромат росы в горах.
— Существуют ли люди, которые не смогли бы стать сомелье?
— Думаю, что нет. Хотя люди с большим стажем курения могут иметь большие трудности с распознаванием запахов.
— Что вам нравится в вашей работе больше всего и есть ли в ней минусы?
— Больше всего мне нравится подбирать идеальные вина к блюдам, видеть, насколько восхитительным становится ужин с правильным напитком.
Хотя на помощь сомелье приходят специальные ведра, куда можно выплюнуть вино, но далеко не все ими пользуются.
40 градусов пользы: 10 лайфхаков по использованию водки в быту>>
О выборе алкоголя
— Как начать знакомство с миром вина?
— Прежде всего надо изучить минимальное количество теории — тогда станет ясно, что нет вина, с которого стоит начинать. Следует попробовать множество абсолютно разных вин, проанализировать их, почувствовать.
— Нужно подбирать вино под блюда или блюда под вино?
— Все зависит от того, на что вы настроены. Если хотите провести вечер за бокалом добротного вина, стоит начать именно с него и подобрать небольшие закуски, дополняющие именно его. При выборе вина в этом случае стоит ориентироваться на свои предпочтения. В зависимости от них нужно сделать выбор — сухое или сладкое вино, десертное или игристое, выдержанное с глубоким ароматом или легкое, минеральное или фруктовое.
Если же в планах вечер с друзьями и пиццей, стоит начать с выбора начинки, а закончить подбором напитка, чтобы он дополнял вкусовые сочетания. Поэтому в Италии, когда идешь в гости, принято спрашивать, что будет на ужин и какое вино брать.
— На что стоит обратить внимание при покупке вина?
— Обязательно надо изучить этикетку и проверить, есть ли на ней все знаки качества. Градус вина должен быть четким, а не колебаться в каких-то пределах, например, 11,5-12 градусов — это касается всех вин, кроме игристых.
Также состав должен быть простым — в идеале в напитке должен присутствовать виноград и больше ничего. Только некоторые вина, такие как десертные, могут содержать сахар. Изредка в составе можно встретить специи или вермут, но никаких ароматизаторов и добавок в нем быть не должно.
— Сколько стоит качественное вино?
— Среднее неплохое вино к обеду можно купить за 350-400 рублей в самом обычном супермаркете. Цена на напитки с более яркими ароматами и длительной выдержкой начинается от 1300-1500 рублей, и покупать такие вина стоит уже в специализированных магазинах, чтобы не приобрести подделку.
— Какие вина предпочитают россияне?
— Могу сказать, исходя из собственного опыта, что в большинстве случаев люди особо не интересуются винами, а просто делят их на сухие, полусладкие и сладкие, отдавая предпочтение полусладким, а сухие называют «кислятиной». Игристые вина тоже пользуются огромной популярностью, причем на любом застолье.
— А какое вино любите вы?
— Я предпочитаю классику. Мое любимое вино — из самого сердца Тосканы, из аппелласьона Брунелло ди Монтальчино (защищенная законом географическая зона происхождения продукта — прим. ред.), красное выдержанное и ароматное.
— Вы пьете вино каждый день? На ваш взгляд, как часто можно и нужно пить вино?
— В Италии считается, что бокал красного вина на обед и ужин улучшает здоровье. И я как полноценный итальянец почти каждый день за едой выпиваю бокальчик.
Как сходить в мишленовский ресторан и не разориться: 15 доступных заведений Москвы>>
О российском виноделии
— Насколько востребована профессия сомелье в России?
— Здесь эта индустрия еще не очень развита по сравнению с Италией или Францией. Пока в российских ресторанах редко встречаются сомелье, которые подбирают вино, опираясь именно на сочетание напитка и блюда, а не на цену вина или личный вкус. Но я думаю, что со временем ситуация улучшится.
— Сформировалась ли в России развитая винная культура?
— В России существует немного мест, как на юге, так и в больших городах, где явно видно развитие винной культуры. Этот процесс идет постепенно: в заведениях появляются винные карты, а в городах открываются энотеки, причем не только с иностранными позициями, но и с местными.
— Что вы думаете о российском виноделии в целом?
— В России не хватает традиции виноделия, а также самого употребления вина. Постепенно индустрия развивается и растет. Но чтобы ускорить процесс, требуются инвестиции. Чем больше средств на виноделие будут выделять, тем больше винных лоз будет появляться в российских долинах.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии