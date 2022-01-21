РИАМО – 21 янв. Завершился комплексный ремонт старинного жилого дома на Цветном бульваре, специалисты вернули ему исторический облик, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Жилой дом №25, строение 1, расположенный на Цветном бульваре, был построен в начале прошлого века. Весь периметр его фасада украшен венчающими и тянущимися междуэтажными карнизами. Также здание декорировано рустом и портиками.

Специалисты промыли фасад здания, провели антигрибковую обработку и расчистили швы, цоколь оштукатурили и окрасили. На крыше здания заменили старые и поврежденные элементы. Также провели обработку огнезащитным составом. В доме были заменены двери, ведущие на кровлю, и все металлическое покрытие.

Стены и потолки подъездов расчистили, а затем отштукатурили и окрасили, на пол уложили новую плитку. Кроме того, специалисты полностью заменили системы водоотведения, теплоснабжения, а также прочие инженерные системы здания. ​