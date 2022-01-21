РИАМО - 21 янв. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на следующей неделе планирует проконсультироваться с лидерами фракций по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, представителей партии «Единая Россия» беспокоит безопасность россиян, которые проживают в указанных республиках.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», — написал Володин в своем Telegram-канале.

После того, как консультации будут проведены, вопрос обсудят в Госдуме.

Ранее депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с вопросом необходимости признания ДНР и ЛНР.

ДНР И ЛНР являются непризнанными государствами, поскольку на данный момент не получили признания со стороны хотя бы одного государства-члена ООН. Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия. Но она сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание.