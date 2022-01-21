РИАМО - 21 янв. Молодая мама Екатерина Литвинова из Краснознаменска столкнулась с необычной проблемой в процессе воспитания своих маленьких сыновей: старший начал кусать младшего. Чтобы справиться с этим, молодая мама придумала и рассказала старшему ребенку сказку. Об этом РИАМО рассказала сама Литвинова.

Екатерина Литвинова после начала пандемии коронавируса нашла новое хобби по озвучиванию сказок для детей. В этом ей помогли опыт работы на радио и актерское мастерство. Со временем девушка начала не только озвучивать, но и придумывать сказки. Индивидуальный подход помогает ей создать такую историю, которая наверняка заинтересует, увлечет и научит ребенка

Поиск решения

Старший сын Екатерины Виктор нашел способ быстро реагировать на те действия своего младшего брата Максима, которые ему не нравились: он начал кусаться. В результате тот постоянно ходил в синяках на руках, ногах и спине.

«Что мы только не пробовали: и разговаривали, и ругали, и наказывали, и снова разговаривали. Я понимала, что Виктор это делает не потому, что он терпеть не может брата и хочет ему причинить вред», – отметила Литвинова.

Екатерине стало понятно, что Виктор начал кусаться, потому что так оказалось проще давать понять, что его что-то не устраивало. Не желая тратить время и силы на объяснения младшему брату, он принимал решение укусить Максима.

«Некогда объяснять младшему брату, нет желания, своей нервной системы (в силу возраста) не хватает, чтобы справиться с эмоциями злости, которые настигли. Самое простое – укусить! Брат сразу отстает», – подчеркнула Литвинова.

Терять время, ожидая, что Виктор перерастет эту проблему, было нельзя. Младший сын страдал от боли и обиды, самому Виктору это тоже не шло на пользу. Необходимо было искать решение.

Екатерина всегда учит своих детей проговаривать свои эмоции, поэтому было понятно, что решить проблему с укусами это не поможет. Умственная и физическая нагрузка отвлекли бы ребенка от агрессии, но не помогли справиться с эмоциями. То же касается и умения постоять за себя: давать сдачи оба ребенка уже умеют, но это тоже не лучшее решение.

«Давать сдачу - это они и без меня умеют делать. Но я всегда говорю, что любую проблему и ситуацию можно решить мозгами и разговорами. Драться – это последнее, что остается», – уточняет Екатерина Литвинова.

«Сказочная» терапия

Оригинальный способ спасти Максима от нападок старшего брата был найден: Екатерина решила обратиться к сказкам. Найденные в интернете терапевтические примеры не подошли, так как не в полной мере раскрывали тему, были слишком короткими или не подходили по теме.

Пришлось придумывать собственную сказку. По признанию Литвиновой, составить сюжет и подготовить текст не составило труда, будто идея уже была сформулирована. Результат оказался неожиданно эффективным.

По сюжету сказки, старший брат всегда кусал младшего, потому что так старшему было проще и ему не хотелось младшего ничему учить. В один момент старший укусил своего брата, открыл глаза и оказался не дома, а волшебной стране Кусьландии. Там мальчика встретил местный король – не то мальчик, не то зайчик Куськус. Он поведал мальчику, что все, кто кусается, попадают к нему в страну, а чтобы выбраться, нужно найти волшебное зеркальце. Если мальчик искренне не будет хотеть больше кусаться, то сможет вернуться домой.

Главный герой сказки справился с испытанием и научился выражать свои эмоции словами, говоря брату о своих чувствах.

Эффект

«Сказочная» терапия подействовала, и старший сын Екатерины перестал кусать младшего брата.

«Он сразу начал проговаривать: «Максик! Я так разозлился, аж хочу тебя укусить!» Но не кусает! Представляете? Я поняла всю целительную силу слова», – подчеркнула Екатерина Литвинова.

Чтобы закрепить результат, оказалось достаточно прочитать сказку старшему сыну пару раз. Благодаря найденному решению Максим больше не будет страдать от укусов, а Виктор научится справляться со своими эмоциями.

В чем секрет?

Психолог-педагог Ксения Лазаренкова объяснила РИАМО, почему такой метод воспитания помог решить вопрос.

«Существует такой метод, как сказкотерапия. Он направлен на борьбу со страхами, плохим поведением и капризами. Терапевтические сказки - это истории, рассказывающие через метафоры о проблемах и переживаниях, с которыми сталкивается ребенок», - рассказала Лазаренкова.

Она добавила, что дети живут в мире сказок и через них им проще, абстрагировавшись, воспринимать реальную действительность. В процессе слушания и придумывания сказки у ребенка формируются основные механизмы поиска и принятия решения.

Обычно в сказке или рассказе главные герои обладают характеристиками реально существующих людей, а у возникшего конфликта всегда есть логичное решение. Сказки можно поделить на группы в зависимости от проблем, которые в них поднимаются, - это трудности в общении, внутренние переживания, возрастные трудности и страхи.

Помимо этого, сказку можно не только рассказывать, но и сочинять вместе с ребенком. Это поможет понять скрытые переживания, желания и конфликты, о которых он не может рассказать.