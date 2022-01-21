РИАМО - 21 янв. Врачи городских стационаров, федеральных и частных центров с использованием высоких технологий провели рекордное количество операций в Москве в минувшем году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за последние 2 года власти Москвы создали эффективную систему, которая позволяет жителям полноценно получать как плановую помощь, так и помощь при заболевании Covid-19.

«Мы не остановили цифровизацию здравоохранения, строительство и ремонты, поставки самого современного оборудования, которое позволяет проводить высокотехнологичную диагностику или оперативные вмешательства», — подчеркнула Ракова.

Она отметила, что за год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено рекордное число высокотехнологичных операций, которое составило более 171 тыс. Примечательно, что в 2019 году было выполнено на 8 тыс. таких операций меньше, всего 163 тыс.

Чаще всего в 2021 году в Москве высокотехнологичную медпомощь оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии — 22,8%, травматологии и ортопедии — 22,08% и онкологии — 21,22%.

По направлению травматологии и ортопедии провели более 37 тыс. оперативных вмешательств, это на 4 тыс. больше, чем в 2019 году. В общем почти в 5 раз увеличилось количество выполненных высокотехнологических операций с 2011 года.​