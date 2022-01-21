РИАМО - 21 янв. Правоохранители задержали в Одинцовском городском округе серийных похитителей автомобильных зеркал. Ими оказались местные жители 28 и 29 лет, сообщается на сайте «МВД медиа».

Известно, что подозреваемые отрывали зеркала у дорогих иностранных внедорожников, а потом сбывали их в скупку. Они совершили 8 краж на сумму больше 1 млн рублей.

При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали злоумышленников.

Во время обыска в квартире одного из подозреваемых были обнаружены и изъяты похищенные автомобильные щетки стеклоочистителя и зеркало. Остальное имущество они уже продали, а деньги потратили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).