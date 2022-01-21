РИАМО - 21 янв. Для строительства инженерных сетей на юге Москвы временно ограничат движение на участках проспекта Андропова, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 10 по 25 января на проспекте Андропова в районе д. 1 затруднено движение по местному проезду. С 2 по 30 января при движении по направлению в центр Москвы будет ограничен проезд по одной полосе бокового проезда в районе д. 10а.

С 5 по 25 февраля в сторону области ограничат движение по одной полосе от д. 10 до д. 10а. С 25 февраля по 17 марта будут ограничения в районе д. 10 в том же направлении проспекта Андропова.

С 2 апреля по 13 марта будет ограничено движение транспорта по боковому проезду в районе д. 10. На этом участке сохранят полосу, выделенную для общественного транспорта, а также одну — для автомобилей.​