РИАМО - 21 янв. Загруженность столичных дорог в пятницу вечером может достигнуть 7 баллов. Сейчас плотность дорог оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.
Автомобилистам вечером советуют пересесть на общественный транспорт для экономии времени в пути.
Пробки могут возникать из-за строительных работ, мелких ДТП и гололедицы.
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