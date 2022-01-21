РИАМО - 21 янв. Загруженность столичных дорог в пятницу вечером может достигнуть 7 баллов. Сейчас плотность дорог оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Автомобилистам вечером советуют пересесть на общественный транспорт для экономии времени в пути.

Пробки могут возникать из-за строительных работ, мелких ДТП и гололедицы.