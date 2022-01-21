РИАМО - 21 янв. Столичные музеи предлагают больше новых программ и развивают интересные цифровые проекты, получая за это международные награды, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

В 2021 году Дарвиновский музей получил престижную международную награду за свой AR-квест «Код жизни», а «Мультимедиа-арт-музей» стал обладателем MUF Community Awards. Кроме того, Музей космонавтики получил VII Всероссийскую премию «За верность науке», а Музей Булгакова открыл новое экспозиционное пространство.

По словам заммэра Москвы - главы аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, культурная среда по всему миру адаптируется к новой реальности, которая стала следствием пандемии. Для каждого учреждения важно сохранить и преумножить свою аудиторию.

«В столице культурные площадки предлагают больше новых программ, в том числе в онлайн-формате, создают и развивают интересные цифровые проекты. Некоторые из них уже считаются знаковыми, они завоевали признание публики и высокие оценки в профессиональном сообществе», — добавила Сергунина.

Достижения музеев Москвы

AR-квест «Код жизни» Дарвиновского музея стал триумфатором сразу 2-х престижных конкурсов: Heritage in Motion Awards и Tagline Awards. Участники квеста переносятся в 2057 год, чтобы разработать новые лекарства и виды топлива, а также замедлить процессы старения.

Музей космонавтики отметили в 2-х номинациях премии «За верность науке». Одним из самых значимых проектов музея в 2021 году стала выставка «Первый». Экспозицию, посвященную легендарному полету Юрия Гагарина, увидели более 125 тыс. человек.

Мультимедийная диорама «Царицыно сквозь века» музея-заповедника «Царицыно» заняла третье место в номинации «Дополненная и виртуальная реальность» на Международном фестивале аудиовизуального мультимедийного наследия F@IMP. Инсталляция позволяет за 5-7 минут проследить, как менялась усадьба в течение 200 лет.

Уличная выставка «Музею Москвы — 125. История коллекции» прошла во дворе музея с 22 ноября по 22 декабря. Экспозиция знакомила с ключевыми экспонатами, среди которых были предметы, принадлежавшие историку и москвоведу Петру Сытину, а также коллекция ретроавто.

Музей М.А. Булгакова открыл новое выставочное пространство в доме 35а на Большой Пироговской улице. Выставка, в которую вошли редкие фотографии и архивные документы, продлится до 14 августа 2022 года.

Прошлый год принес «Мультимедиа-арт-музею» победу в премии MUF Community Awards 2021 в номинации «Культурные инициативы». Премия объединяет городские сообщества, стартапы и проекты, которые вносят вклад в развитие города. Победители были объявлены летом в рамках Московского урбанистического форума.

Премию получил проект «Цветы врачам», организованный директором музея Ольгой Свибловой. Сначала организовали флешмоб: художники и все желающие публиковали в социальных сетях творческие послания врачам, сопровождая публикации хештегом #цветыврачам. Самые интересные произведения легли в основу одноименной выставки, 57 работ которой позже продали на онлайн-аукционе. Большую часть вырученных средств передали в фонд городской клинической больницы №31.