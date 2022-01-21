РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 янв. Лучших волонтеров Балашихи определили во время торжественной церемонии вручения премии «Доброволец года-2021». В мероприятии приняли участие более 100 добровольцев, они получили благодарственные письма, дипломы от Мособлдумы, главы муниципалитета, городского совета депутатов, общественной палаты региона, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось в арт-пространстве «Фабрика 1830». В нем приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, начальник управления физкультуры, спорта и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич, депутат городского совета Марина Жирова, представители общественной палаты, ресурсного центра поддержки добровольчества региона, волонтерских и добровольческих объединений.

«Сегодня мы подводим итоги 2021 года в сфере работы волонтеров Балашихи и вручаем первую в нашем городе премию «Доброволец года», которая, надеюсь, в следующем году станет более масштабной. Обычно волонтеры помогают в организации мероприятий, а сегодняшнее событие - для них, поэтому мы постарались сделать его неформальным, веселым, чтобы они отдохнули пообщались и получили свои награды», - сказала организатор мероприятия Ирина Политова.

Она добавила, что для волонтеров сегодня работали интерактивные площадки: мастер-классы по изготовлению сладких букетов, виртуальным танцам, росписи шоперов. Ребята писали пожелания, письма добра в дома престарелых.

Волонтеры получили сертификаты и подарки от партнеров премии, а также 12-килограммовый торт.

Победителями премии в разных номинациях стали: Анна Пономарева - основатель проекта «благотворительный матч» в номинации «Лучшая добровольческая инициатива». В номинации «Лучшая добровольческая практика» победила Мария Истомина, замруководителя благотворительного фонда «Ради добра». «Лучшим куратором волонтерского отряда» стала Мария Кравцова. В номинации «Лучший добровольческий проект» победило движение добровольцев Балашихи #PROволонтер под руководством Асмик Бегларян.

В номинации «Меценат года» победила Алиса Лисневская, владелица шоу-рума женской одежды. Она является спонсором добровольческих мероприятий. В номинации «Лучший добровольческий отряд» победу одержало молодежное движение «Ритм» Балашихинского техникума.

В номинации «Доброволец года» победили Лидия Данильченко, Игорь Соколков, Анна Антонова, Роман Курилов. Награды также вручили самым активным волонтерам Никита Тарасевич, Владимир Шапкин, Марина Жирова, представители общественной палаты региона.