РИАМО - 21 янв. На сайтах в Москве появились объявления о продаже красивых дат для проведения церемонии бракосочетания. Эксперты призывают не верить подобным объявлениям, так как даты для регистрации нельзя забронировать для других, пишет в пятницу газета «Известия».

В ЗАГСах столицы объясняют такой ажиотаж с высоким спросом на февраль. Большое число молодоженов захотели связать себя узами брака на февральские праздничные даты. Тем более, что там выпадает дата с двойками: 22.02.2022.

«Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству невозможно», — сообщили в ЗАГСе.

Кроме того, если кто-то откажется от даты регистрации, занятый слот не освобождается. Его отдают молодоженам, которые подали объявления до назначенной даты.

Специалисты уверяют, что купить красивую дату нельзя. Если очень хочется пожениться именно 22 февраля, а в выбранном ЗАГСе мест уже нет, то тогда остается подыскать другое место для регистрации.