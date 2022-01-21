РИАМО - 21 янв. В столице и области в пятницу будет облачно, местами пройдет снег. Максимальная дневная температура воздуха составит минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе будет определять ложбина циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 5 до минус 3 градусов. По Московской области прогнозируется от минус 8 до минус 3 градусов.

Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит около 80%, а содержание кислорода будет находиться в пределах климатической нормы.