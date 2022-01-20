РИАМО - 20 янв. В Подмосковье проводится проверка обстоятельств и причин возгорания в вагоне поезда №6997 Рязань – Москва, произошедшего на станции Конобеево Казанского направления Московской железной дороги. Пассажиров состава оперативно эвакуировали, сообщается на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, задымление с последующим возгоранием произошло в 20:50. Пожар, распространившийся на площади 5 кв. м, удалось потушить силами железнодорожников и городского пожарного расчета. В результате возгорания никто не пострадал.

На место происшествия выехали следователи. Организованы мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Из-за происшествия в пути задерживаются 4 поезда: №27 Симферополь – Москва, №10 Москва – Самара, №739 Воронеж – Москва, №52 Москва – Пенза и несколько электричек.