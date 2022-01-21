РИАМО - 21 янв. В рамках «Елочного круговорота» в столице на утилизацию отправились свыше 20,1 тыс. новогодних деревьев. В Москве акция проводится уже в 7 раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще 2 - в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях», - рассказал Бирюков.

Акция призвана привлечь внимание жителей мегаполиса к раздельному сбору мусора и грамотной утилизации елей.

«Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов», - отметил Бирюков.

Он напомнил, что деревья можно сдать бесплатно, главное снять с них мишуру и украшения. Собранные ели отправляются на один из 11 пунктов переработки, где из них делают щепу. Она идет на подсыпку в вольерных комплексах и используется при благоустройстве экологических троп.