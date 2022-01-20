РИАМО - 20 янв. Комитет по конкурентной политике Подмосковья совместно с администрацией Дмитровского городского округа проводит торги по аренде нежилого помещения площадью 318,8 кв. м свободного назначения в Промышленном переулке, 12, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В аукционе смогут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Имущество предоставляется в аренду на 5 лет. Стартовая цена за лот – 43 303,67 рублей в месяц.

Помещение расположено на 1 этаже одноэтажного здания вблизи остановок общественного транспорта «Нефтебаза», «Каналстрой» и железнодорожной станции. В районе локации нежилого помещения сосредоточены объекты торговли и оказания бытовых услуг.

Благодаря свободному назначению предприниматель вправе решать сам, с какой целью использовать арендуемые площади. Помещение подойдет для размещения склада, небольшого производства или, например, ремонтной мастерской.

Заявки на аукцион принимаются до 14 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 80007). Аукцион состоится 17 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

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