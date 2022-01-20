РИАМО - 20 янв. В Подмосковье на станции Конобеево Казанского направления Московской железной дороги загорелся вагон пригородного поезда, все пассажиры поезда были эвакуированы, сообщает пресс-служба МЖД.

В одном из вагонов пригородного поезда №6997 Рязань – Москва произошло задымление с последующим возгоранием. Локомотивная бригада оперативно приняла меры по высадке пассажиров.

Пожар площадью 5 кв. м потушили силами железнодорожников и городского пожарного расчета. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет. Причины произошедшего в данный момент устанавливаются.

В результате инцидента в пути задержано 4 пассажирских поезда: №27 Симферополь – Москва, №10 Москва – Самара, №739 Воронеж – Москва, №52 Москва – Пенза, а также ряд пригородных электричек.

Ранее в МЖД сообщали о том, что сбой в движении поездов произошел по техническим причинам на участке Болшево – Зеленый городок в Подмосковье.