РИАМО - 21 янв. В пятницу в Доме правительства Московской области состоится V форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. В нем примут участие представители органов власти, бизнеса, а также эксперты, сообщает пресс-служба областного Мининвеста.

Изначально мероприятие планировалось провести 11 ноября 2021 года, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли на начало текущего года. Таким образом, форум станет первым деловым событием 2022 года, посвященным реализации проектов ГЧП.

В деловую программу вошли пленарные дискуссии, стратегические сессии и мастер-классы. Участники форума обсудят социально-экономическое развитие регионов, возможности внутреннего туризма, новые походы к развитию ЖКХ и проекты ГЧП в социальной сфере.

Мероприятие позволит регионам сформировать планы по развитию общественной инфраструктуры по принципам ГЧП на текущий год.

Подмосковье – регион-лидер в сфере развития государственно-частного партнерства. На форуме планируется подписание соглашений по ряду проектов данного типа.