РИАМО - 21 янв. В этот день отмечается один из самых необычных праздников – 21 января можно обнять даже незнакомого человека. А еще в этот день в 1925 году в СССР была учреждена аспирантура.

Международный день объятий

В 1986 году в США группа студентов придумала, а затем и утвердила на национальном уровне один из самых необычных праздников – День объятий. Он довольно быстро распространился по миру, получив небывалую популярность.

В этот день в дружеские объятия можно заключить даже незнакомого человека. Считается, что так можно поделиться душевным теплом. Праздник быстро оброс традициями, многие молодежные движения 21 января организуют тематические флэшмобы.

Праздник прекрасен тем, что не требует никаких финансовых затрат и особой подготовки. Подарить свое тепло близким может каждый.

Международный день аспиранта

21 января 1925 года были созданы документы Совнаркома РСФСР под названием «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и ВУЗах по прикладным, точным и естественным наукам». В этот день фактически была учреждена аспирантура, и именно его выбрали для празднования Дня аспиранта.

Международным этот праздник можно назвать весьма условно. Его отмечают в странах, где высшее образование было выстроено на принципах, заложенных в советское время.

Аспирантура – это первая ступень лестницы, ведущей к научной карьере. День аспиранта только начинает набирать популярность, но в научной среде он уже имеет большое значение. 21 января часто вручаются награды ученым и научным сотрудникам.

День инженерных войск России

История инженерных войск берет свое начало с указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этом учебном заведении образование получали офицеры артиллерии и военные инженеры. В 1712 году инженерную школу отделили и расширили.

В 1753 году начальником инженерной школы стал инженер-генерал Абрам Петрович Ганнибал, известный прадед Александра Пушкина. Инженерные войска высоко ценились в России, их офицеры на ранг обходили офицеров пехоты и кавалерии.

Их внесли значительный вклад в успех боевых действий в Отечественной войне 1812 года, обороне Севастополя в 1854 – 1855 годах, русско-японской и последующих войнах. Более 100 тыс. военнослужащих инженерных войск получили награды за подвиги на Великой Отечественной войне. Их знания важны и в мирное время, например при ликвидации аварий и катастроф.

Создание Главного ботанического сада

Трудно себе сейчас представить, но решение о создании главного ботанического сада в Москве было принято, когда еще не отгремела Великая Отечественная война. 21 января 1945 года Совет народных комиссаров решил организовать в Москве к 220-летию Академии науки СССР Ботанический сад. Тогда эту идею восприняли как начало новой созидательной эпохи мира.

К 14 апреля была подготовлена и принята программа по строительству сада. Первые 35 лет его директором был академик Николай Цицин, активно участвовавший в его создании, а спустя несколько десятилетий после смерти ученого сад получил его имя.

Сегодня Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина входит в состав ВДНХ. В его живой коллекции находится более 8,2 тыс. видов и более 8,1 тыс. форм и сортов растений. Он был и остается одним из виднейших ботанических садов Европы.

Емелин день

В народный календарь 21 января внесено как Емелин день, свое название он получил в память о преподобном епископе Емилиане Кизическом, жившем в IX веке. На Руси традиции за этим днем закрепили своеобразные, молодым людям в этот день предлагалось «залить» нежеланный брак крепкими напитками.

Далеко не все на Руси выходили замуж по любви, чаще всего решение принимали родители. Конечно, молодежи оно не всегда было по сердцу. Так и появилась традиция – накануне «запивали» счастье выданных против воли замуж девушек, а на Емелин день – парней. Считалось, что тогда новоиспеченная семья быстрее уживется.

А еще вечером этого дня было принято собираться всей семьей и рассказывать сказки и небылицы. Именно отсюда пошла поговорка «Мели, Емеля, твоя неделя».