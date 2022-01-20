РИАМО - 20 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Талдомского городского округа объявлен электронный аукцион по продаже имущества в п. Запрудня на ул. Карла Маркса, 2А, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Лот - нежилое двухэтажное кирпичное здание 478,2 кв. м и земельный участок 683 кв. м. Начальная цена продажи объектов - 4 494 407,07 рублей (без учета НДС).

Будущий владелец сможет использовать объект для личных или коммерческих целей.

Объекты находятся в жилом застроенном районе недалеко от центра населенного пункта, а также рядом с остановкой общественного транспорта «Кинотеатр Мир» и автостанцией. Около продаваемого здания находятся местная гимназия, детские сады, парк «Солнечный берег», Дом культуры «Прогресс» и различные объекты торговли.

Заявки на аукцион принимаются до 18 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 79761). Аукцион состоится 22 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках и помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

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