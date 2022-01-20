РИАМО - 20 янв. Риск простудных заболеваний зимой возрастает, поэтому в этот период нужно уделить внимание укреплению своего имуннитета. Сделать это помогут сезонные ягоды, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В тройку самых полезных ягод зимы входит клюква. Этот дикорастущий кустарник можно встретить на болотах. Ягоды содержат витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды и много других полезных веществ.

Она хорошо помогает во время физического, эмоционального и умственного напряжения, так как поднимает тонус, повышает работоспособность и помогает справиться с нагрузками.

Клюква хорошо хранится в любом виде, при этом не теряя своих ценных качеств.

Также во время холодов очень полезна брусника. Заготавливают ее обычно осенью, высушивая или делая из нее варенье и морсы.

В бруснике есть органические кислоты, пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е, глюкоза, сахароза и фруктоза. Она обогощает организм калием, кальцием, магнием, марганцем, железом и фосфором.

Эта ягода очень полезна тем, кто страдает хронической усталостью и пониженным иммунитетом. Однако не следует употреблять в пищу бруснику людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом с повышенной кислотностью. Еще важно учитывать, что эта ягода быстро снижает артериальное давление.

Много пользы будет и от облепихи. В ней есть такие витамины, как С, В1, В2, РР, К, Р и Е, а еще каротин, много флавоноидов, железо, бор, марганец. Также в ягодах облепихи содержится серотонин, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы.

Однако свежие ягоды и сок облепихи повышают кислотность мочи, поэтому противопоказаны больным мочекаменной болезнью. Стоит проявить осторожность и людям с заболеваниями поджелудочной железы, желчного пузыря, печени и желудочно-кишечного тракта.

Диетологи рассказали, что следует есть на завтрак>>