РИАМО - 20 янв. Опубликована закупка на капитальный ремонт школы на 1375 мест в городском округе Солнечногорск, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капремонту здания школы по адресу: г. о. Солнечногорск, д. Голубое.

Ремонтные работы проведут в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» за счет средств бюджета Московской области и городского округа Солнечногорск. Завершить капремонт планируется до 24 августа 2022 года.

Ранее появилось извещение об открытом конкурсе на капитальный ремонт школы им. 8 Марта в поселке Поварово Солнечногорска. Там также запланировано завершить работы 24 августа текущего года.