РИАМО - 20 янв. В клюкве есть витамины С, РР, К, В1, В2, много органических кислот и полезных элементов. К тому же, эту ягоду активно используют в кулинарии, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Клюкву можно встретить на болотах в северном полушарии. Из нее готовят различные морсы, кисели, желе, варенья, соусы к мясным и рыбным блюдам, а также используют в качестве начинки для пирогов.

Ягоду можно долго хранить благодаря высокому содержанию бензойной кислоты. Соки и морсы к клюквой помогут организму во время простуды, а также в качестве поддержания иммунитета в период эпидемии простудных заболеваний.

Недавно ученые доказали, что клюквенный сок даже может помочь защититься от коронавируса. Однако тем, кто страдает от язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита с повышенной кислотностью лучше воздержаться от употребления ягод.

Еще стоит помнить, что клюквенный сок агрессивно воздействует на эмаль зубов, поэтому после употребления напитков или блюд с клюквой лучше прополоскать полость рта и почистить зубы.

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