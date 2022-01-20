РИАМО - 20 янв. Опубликована закупка на капитальный ремонт СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов в городском округе Электросталь, сообщила РИАМО председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на проведение работ по капремонту здания школы по адресу: г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 44.
Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа Электросталь.
Завершить ремонтные работы планируется до 24 августа 2023 года.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии